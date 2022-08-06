В ООН упевнені, що найманці ПВК "Вагнера" винні у масовому вбивстві в Малі

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«Згідно з конфіденційним звітом ООН, з яким ознайомився dpa, іноземні найманці за контрактом з військовим урядом Малі, як вважають, на початку цього року вчинили різанину понад 30 мирних жителів у країні», - повідомляє dpa.

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Російська приватна військова компанія (ПВК) «Вагнера», яка перебуває на службі у малійської влади, у доповіді ООН безпосередньо не згадується, проте, за інформацією dpa, експерти не мають сумнівів у тому, що описані свідками солдати є бійцями цього військового формування. Зокрема, про це свідчить те, що під час злочину використовувалися мотузки із запасів російської армії.

«У доповіді ООН описано інцидент, що стався на початку березня в центральній частині Малі на кордоні з Мавританією, коли за два дні малійські сили атакували шість населених пунктів у регіоні. Вранці 5 березня "група білошкірих солдатів" прибула до одного села, колодязем якого часто користувалися малийські та мавританські скотарі. "Солдати зібрали дорослих чоловіків, включаючи старших хлопчиків, зв'язали їм руки за спиною і зав'язали очі", - йдеться у звіті ООН з посиланням на свідчення очевидців.

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Згідно з доповіддю, солдати здійснили наліт на будинки в селі та пограбували їх. Після цього вони почали бити зв'язаних чоловіків важкими ціпками, тоді як інші солдати блокували двері будинків, де знаходилися жінки та діти, які "можли чути лише крики чоловіків, коли їх били". За словами очевидців, 33 або 34 чоловіки, включаючи 29 мавританців та чотирьох малийців, було вивезено. Через день їхні тіла виявили за чотири кілометри від села. Згідно зі звітом, їх було застрелено, а потім спалено.

Повідомляється, що такі інциденти мали місце і в інших населених пунктах регіону. У двох з них "білошкірі солдати" прибули на гелікоптері. Однак свідки не змогли впізнати жодного із злочинців.

Також згідно з доповіддю ООН, через нестабільну ситуацію в Малі, де останнім часом почастішали інциденти навіть у столиці Бамако, у країні утворився вакуум безпеки, що уможливлює серйозні порушення прав людини. Спостерігається тривожне зростання кількості загиблих серед цивільного населення. Тільки в період з 1 січня по 31 березня в Малі вбито 543 мирних мешканця.

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"Після військового перевороту в Малі, скоєного в травні 2021 року, у цій вкрай нестабільній західноафриканській країні править військова хунта, яка підтримує тісні зв'язки з росією і звертається за послугами найманців із ПВК Вагнера. У колах ООН це формування вважається близьким до Кремля", - зазначається в повідомленні.

Зростання напруженості у відносинах між Малі та її міжнародними партнерами та активізація в країні екстремістських угруповань все більше перешкоджають розгортанню там миротворчої багатоаспектної комплексної місії ООН зі стабілізації в Малі (МІНУСМА). Нині німецький бундесвер задіє у ній понад 1000 своїх солдатів.