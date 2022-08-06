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В ООН уверены, что наемники ЧВК "Вагнера" виновны в массовом убийстве в Мали

В ООН уверены, что наемники ЧВК "Вагнера" виновны в массовом убийстве в Мали

Киев • УНН

 • 198782 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Эксперты ООН которые расследовали случаи массовых убийств мирных жителей в Мали пришли к выводу, что к ним с высокой вероятностью причастны российские наемники ЧВК "Вагнера". Текст доклада попал в распоряжении агентства dpa, пишет DW, передает УНН.

Цитата

«Согласно конфиденциальному отчету ООН, с которым ознакомился dpa, иностранные наемники по контракту с военным правительством Мали, как полагают, в начале этого года учинили резню более 30 мирных жителей в стране», - сообщает dpa.

Детали

Российская частная военная компания (ЧВК) «Вагнера», находящаяся на службе у малийской власти, в докладе ООН напрямую не упоминается, однако, по информации dpa, у экспертов нет сомнений в том, что описанные свидетелями солдаты являются бойцами этого военного формирования. В частности, об этом говорит то, что во время преступления использовались веревки из запасов российской армии.

«В докладе ООН описан инцидент, произошедший в начале марта в центральной части Мали на границе с Мавританией, когда за два дня малийские силы атаковали шесть населенных пунктов в регионе. Утром 5 марта "группа белокожих солдат" прибыла в одну деревню, колодцем которой часто пользовались малийские и мавританские скотоводы. "Солдаты собрали взрослых мужчин, включая мальчиков постарше, связали им руки за спиной и завязали глаза", - говорится в отчете ООН со ссылкой на свидетельства очевидцев.

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Согласно докладу, солдаты совершили налет на дома в деревне и разграбили их. После этого они начали избивать связанных мужчин тяжелыми палками, в то время как другие солдаты блокировали двери домов, где находились женщины и дети, которые "могли слышать только крики мужчин, когда их избивали". По словам очевидцев, 33 или 34 мужчины, включая 29 мавританцев и четырех малийцев, были увезены. День спустя их тела обнаружили в четырех километрах от деревни. Согласно отчету, они были застрелены, а затем сожжены.

Сообщается, что подобные инциденты имели место и в других населенных пунктах региона. В два из них "белокожие солдаты" прибыли на вертолете. Однако свидетели не смогли опознать ни одного из преступников.

Также согласно докладу ООН, из-за нестабильной ситуации в Мали, где в последнее время участились инциденты даже в столице Бамако, в стране образовался вакуум безопасности, что делает возможным серьезные нарушения прав человека. Наблюдается тревожный рост числа погибших среди гражданского населения. Только в период с 1 января по 31 марта в Мали убито 543 мирных жителя.

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«После военного переворота в Мали, совершенного в мае 2021 года, в этой крайне нестабильной западноафриканской стране правит военная хунта, поддерживающая тесные связи с Россией и обращающаяся за услугами наемников из ЧВК Вагнера. В кругах ООН данное формирование считается близким к Кремлю», - отмечается в сообщении.

Растущая напряженность в отношениях между Мали и ее международными партнерами и активизация в стране экстремистских группировок все больше препятствуют развертыванию там миротворческой многоаспектной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА). В настоящее время германский бундесвер задействует в ней более 1000 своих солдат.

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