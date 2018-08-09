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В ООН розповіли, як вбивали та катували українських бійців в Іловайську

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні задокументувала випадки вбивств та катувань українських військовослужбовців та добровольців, позбавлених боєздатності, під час подій в Іловайську у серпні 2014 року. Про це під час презентації тематичної доповіді моніторингової місії ООН з прав людини в Україні заявила голова місії ООН Фіона Фрейзер, передає кореспондент УНН.

В ООН розповіли, як вбивали та катували українських бійців в Іловайську

"Ми задокументували випадки вбивств та катувань українських військовослужбовців та добровольців, позбавлених боєздатності. 29 серпня українські сили почали відступ із Іловайська та околиць після того, як були оточені озброєними групами, які, як повідомляється українськими солдатами, отримали підкріплення загонами та зброєю з РФ. Невдовзі, після виїзду колони українських сил, потрапили під обстріл з тяжкого озброєння, стрілецької зброї та легкого озброєння – сотні українських військовослужбовців були вбиті чи поранені. Більшість військовослужбовців, з якими було проведено інтерв’ю офісом ООН з прав людини, стверджували, що на них напали та їх захопили солдати РФ. Ми отримали повідомлення про вбивство 3 українських службовців після того, як вони здалися 29 серпня 2014 року", - розповіла Фрейзер.

Вона додала, що, за отриманим повідомленням, троє українських військовослужбовців "були, ймовірно, вбиті, незважаючи на те, що вони позбавлені боєздатності".

"Ми також задокументували випадок насильницького зникнення військового лікаря чоловічої статі, внаслідок чого він, можливо, загинув. Українських військовослужбовців, в тому числі поранених, які були захоплені 29 і 30 серпня 2014 року під час відступу з Іловайська, протягом двох днів тримали у тимчасових пунктах збору, розташованих у відкритому полі поблизу зони бойових дії. Щонайменше чотири поранені українські військовослужбовці та добровольці загинули через відсутність адекватної медичної допомоги", – додала Фрейзер.

Також вона розповіла, що потім близько 300 захоплених українських військовослужбовців та добровольців було доставлено до трьох місць тримання під вартою у місті Донецьку та до одного у Сніжному, які "знаходились під контролем озброєних груп".

"Умови тримання під вартою були нелюдськими і такими, що принижують гідність, та досягали рівня жорстокого поводження, зокрема через переповненість, відсутність денного світла, брак свіжого повітря, неадекватні санітарні умови, недостатню кількість або відсутність їжі та брак медичної допомоги", - розповіла Фрейзер і додала, що, за повідомленнями, добровольці батальйонів тримались у гірших умовах, ніж військовослужбовці.

"Під час допитів захоплених військовослужбовців та добровольців катували з метою отримання інформації, покарання за приєднання до добровольчого батальйону або для того, щоб примусити їх приєднатись до озброєних груп", - зазначила Фрейзер.

При цьому вона повідомила, що моніторингова місія ООН з прав людини встановила і випадки вбивств та катувань цивільних осіб та осіб, позбавлених боєздатності, в Іловайську у серпні 2014 року. Однак, з її слів, це не мало масового чи системного характеру.

Нагадаємо, в ООН заявили, що розслідування щодо Іловайська не повністю відображає порушення прав людини.

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