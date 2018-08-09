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В ООН рассказали, как убивали и пытали украинских бойцов в Иловайске

Киев • УНН

 • 11856 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине задокументировала случаи убийств и пыток украинских военнослужащих и добровольцев, лишенных боеспособности, во время событий в Иловайске в августе 2014 года. Об этом во время презентации тематического доклада мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине заявила глава миссии ООН Фиона Фрейзер, передает корреспондент УНН.

В ООН рассказали, как убивали и пытали украинских бойцов в Иловайске

"Мы задокументировали случаи убийств и пыток украинских военнослужащих и добровольцев, лишенных боеспособности. 29 августа украинские силы начали отступление из Иловайска и окрестностей после того, как были окружены вооруженными группами, которые, как сообщается украинскими солдатами, получили подкрепление отрядами и оружием с РФ. Вскоре, после выезда колонны украинских сил, попали под обстрел из тяжелой вооружения, стрелкового оружия и легкого вооружения - сотни украинских военнослужащих были убиты или ранены. Большинство военнослужащих, с которыми были проведены интервью офисом ООН по правам человека, утверждали, что на них напали и их захватили солдаты РФ. Мы получили сообщение об убийстве 3 украинских служащих после того, как они сдались 29 августа 2014 года", - рассказала Фрейзер.

Она добавила, что, по полученным сообщениям, трое украинских военнослужащих "были, вероятно, убиты, несмотря на то, что они лишены боеспособности".

"Мы также задокументировали случай насильственного исчезновения военного врача мужского пола, в результате чего он, возможно, погиб. Украинских военнослужащих, в том числе раненых, которые были захвачены 29 и 30 августа 2014 года во время отступления из Иловайска, в течение двух дней держали во временных пунктах сбора, расположенных в открытом поле вблизи зоны боевых действия. По меньшей мере четыре раненных украинских военнослужащих и добровольцов погибли из-за отсутствия адекватной медицинской помощи", - добавила Фрейзер.

Также она рассказала, что потом около 300 захваченных украинских военнослужащих и добровольцев были доставлены в три места содержания под стражей в Донецке и в один в Снежном, которые "находились под контролем вооруженных групп".

"Условия содержания под стражей были бесчеловечными и унижающими достоинство и достигали уровня жестокого обращения, в частности из-за переполненности, отсутствия дневного света, недостатка свежего воздуха, неадекватных санитарных условий, недостаточного количества или отсутствия пищи и недостатка медицинской помощи", - рассказала Фрейзер и добавила, что, по сообщениям, добровольцы батальонов держались в худших условиях, чем военнослужащие.

"Во время допросов захваченных военнослужащих и добровольцев пытали с целью получения информации, наказания за присоединение к добровольческому батальону или для того, чтобы заставить их присоединиться к вооруженным группам", - отметила Фрейзер.

При этом она сообщила, что мониторинговая миссия ООН по правам человека установила и случаи убийств и пыток гражданских лиц и лиц, лишенных боеспособности, в Иловайске в августе 2014 года. Однако, по ее словам, это не имело массового или системного характера.

Напомним, в ООН заявили, что расследование по Иловайску полностью не отражает нарушения прав человека.

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