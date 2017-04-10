В ООН різко засудили напади на церкви в Єгипті
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Рада Безпеки ООН різко засудила скоєні у неділю, 9 квітня, теракти у християнських храмах в Єгипті, назвавши їх “жахливими” та “підлими”. Про це йдеться в ухваленій у неділю заяві, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“В Радбезі ООН також закликали всі країни до співпраці з владою Єгипту, аби притягти до відповідальності причетних до нападів терористів”, — йдеться в повідомленні.
Так само з різкою критикою дій терористів у Єгипті виступив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. Він висловив свої співчуття родинам загиблих, єгипетському народу та уряду. Генсек ООН також сподівається, що причетних до цього “жахливого терористичного акту” швидко встановлять та притягнуть до відповідальності.
Тим часом, як повідомляв УНН, президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі ввів у країні режим надзвичайного стану.