В ООН резко осудили нападения на церкви в Египте

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 20342 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 98838 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 115246 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 173877 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 127525 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123417 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116261 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107452 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ООН резко осудили нападения на церкви в Египте

В ООН резко осудили нападения на церкви в Египте

Киев  •  УНН

 • 9657 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Совет Безопасности ООН резко осудил совершенные в воскресенье, 9 апреля, теракты в христианских храмах в Египте, назвав их “ужасными” и “подлыми”. Об этом говорится в принятом в воскресенье заявлении, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

“В Совбезе ООН также призвали все страны к сотрудничеству с властями Египта, чтобы привлечь к ответственности причастных к нападениям террористов”, — говорится в сообщении.

Так же с резкой критикой действий террористов в Египте выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он выразил свои соболезнования семьям погибших, египетскому народу и правительству. Генсек ООН также надеется, что причастных к этому “ужасному террористическому акту” быстро установят и привлекут к ответственности.

Между тем, как сообщал УНН, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси ввел в стране режим чрезвычайного положения.

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