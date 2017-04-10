В ООН резко осудили нападения на церкви в Египте
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Совет Безопасности ООН резко осудил совершенные в воскресенье, 9 апреля, теракты в христианских храмах в Египте, назвав их “ужасными” и “подлыми”. Об этом говорится в принятом в воскресенье заявлении, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
“В Совбезе ООН также призвали все страны к сотрудничеству с властями Египта, чтобы привлечь к ответственности причастных к нападениям террористов”, — говорится в сообщении.
Так же с резкой критикой действий террористов в Египте выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он выразил свои соболезнования семьям погибших, египетскому народу и правительству. Генсек ООН также надеется, что причастных к этому “ужасному террористическому акту” быстро установят и привлекут к ответственности.
Между тем, как сообщал УНН, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси ввел в стране режим чрезвычайного положения.