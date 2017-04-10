В ООН резко осудили нападения на церкви в Египте

“В Совбезе ООН также призвали все страны к сотрудничеству с властями Египта, чтобы привлечь к ответственности причастных к нападениям террористов”, — говорится в сообщении.

Так же с резкой критикой действий террористов в Египте выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он выразил свои соболезнования семьям погибших, египетскому народу и правительству. Генсек ООН также надеется, что причастных к этому “ужасному террористическому акту” быстро установят и привлекут к ответственности.

Между тем, как сообщал УНН, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси ввел в стране режим чрезвычайного положения.