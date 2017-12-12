В ООН рекомендували уряду розробити механізм відшкодування шкоди через конфлікт на Донбасі

"Уряду України – розробити національний механізм забезпечення належного, ефективного, негайного та відповідного правового захисту, у тому числі відшкодування шкоди, для цивільних жертв конфлікту, особливо тих, хто отримав поранення, і для сімей загиблих", - йдеться звіті.

Також в ООН рекомендували уряду України запровадити нормативно-правову базу для відшкодування та компенсації за пошкоджене або знищене майно у зв’язку зі збройним конфліктом і забезпечення права осіб на отримання повної та ефективної компенсації.

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"Уряду України, Верховній Раді України та іншим відповідним органам державної влади – скасувати положення, що перешкоджають громадянам України у рівному доступі до пенсій, дискримінуючи їх за ознаками зареєстрованого місця проживання або реєстрації в якості ВПО", - додали в ООН.

Так, у звіті вказано, що політика уряду щодо встановлення зв’язку між наявністю реєстрації ВПО та виплатою пенсій не змінилася і з часу свого ухвалення 8 червня 2016 року процедура перевірки та ідентифікації особи, запроваджена в рамках цієї політики, "призвела до призупинення виплати пенсій як мінімум 500 тисячам осіб".

Крім того, Кабінету міністрів України рекомендували в ООН внести зміни до Постанови №99, щоб у ній було визначено перелік товарів, заборонених до переміщення через лінію зіткнення, замість переліку та обсягу товарів, дозволених для перевезення.

Нагадаємо, за даними ООН, за час конфлікту на Донбасі загинули 10,3 тис. осіб.