В ООН рекомендовали правительству разработать механизм возмещения вреда из-за конфликта на Донбассе

"Правительству Украины - разработать национальный механизм обеспечения надлежащей, эффективной, немедленной и соответствующей правовой защиты, в том числе возмещение вреда, для гражданских жертв конфликта, особенно тех, кто получил ранения, и для семей погибших", - говорится отчете.

Также в ООН рекомендовали правительству Украины ввести нормативно-правовую базу для возмещения и компенсации за поврежденное или уничтоженное имущество в связи с вооруженным конфликтом и обеспечения права лиц на получение полной и эффективной компенсации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ООН констатировали отсутствие существенного прогресса в делах по убийствам на Майдане

"Правительству Украины, Верховной Раде Украины и другим органам государственной власти - отменить положения, препятствующие гражданам Украины в равном доступе к пенсиям, дискриминируя их по признакам зарегистрированного места проживания или регистрации в качестве ВПЛ", - добавили в ООН.

В частности, в отчете указано, что политика правительства по установлению связи между наличием регистрации ВПО и выплатой пенсий не изменилась и со времени своего принятия 8 июня 2016 года процедура проверки и идентификации личности, введенная в рамках этой политики, "привела к приостановке выплаты пенсий как минимум 500 тысячам человек".

Кроме того, Кабинету министров Украины рекомендовали в ООН внести изменения в Постановление №99, чтобы в нем был определен перечень товаров, запрещенных к перемещению через линию соприкосновения, вместо перечня и объема товаров, разрешенных к перевозке.

Напомним, по данным ООН, за время конфликта на Донбассе погибли 10,3 тыс. человек.