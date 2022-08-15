В ООН призупинили реєстрацію на виплати для українських сімей
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Реєстрація на програму грошової допомоги «Спільно» від ЮНІСЕФ на платформі «єДопомога» для українських сімей з дітьми призупинена з 14 серпня. Про це повідомляє ЮНІСЕФ, інформує УНН.
Цитата
«Реєстрація на програму грошової допомоги “Спільно” від ЮНІСЕФ буде призупинена о 23:00, 14 серпня. Інформація щодо подальшої реєстрації буде доступна пізніше:
1. Технічний відбір, тобто перевірка, чи є всі обов'язкові дані без помилок. Якщо ви проходите технічний відбір, ви отримаєте SMS із підтвердженням.
2. Далі відібрані заявки перевіряють на відповідність критеріям програми. Якщо ваша сім'я відповідає критеріям програми, вам буде нараховано допомогу на вказаний у заявці рахунок.
Це необхідно для опрацювання заявок та виплати родинам, які відповідають критеріям програми, подали заявки після 15 червня і ще не отримали допомогу. Станом на 10 серпня, ЮНІСЕФ надав допомогу понад 112 000 родинам, які виховують 331 000 дітей, зокрема 33 000 дітей з інвалідністю», - ідеться в повідомленні.
Деталі
Загалом, ЮНІСЕФ допоможе до 265 000 родинам в межах програми грошової допомоги родинам. Заявки проходять 2 етапи перевірки.
Довідка
Програми грошової допомоги від ЮНІСЕФ «Спільно» - це додаткова підтримка багатодітних українських сімей під час війни. Програма грошової допомоги «Спільно» від ЮНІСЕФ стала можливою завдяки фінансуванню Европейського Союзу, уряду Італії, Шведської агенції міжнародного розвитку SIDA та Центрального фонду реагування на надзвичайні ситуації CERF. Сума грошової допомоги на місяць складає 2 220 грн на кожного члена сім’ї, але не більше як на п’ятьох осіб.
Доповнення
До платформи єДопомога вже залучено більше тисячі благодійників із 31 країни світу, які дистанційно можуть допомогти українцям, що мають потребу в їжі, ліках та паливі, але не можуть самостійно це придбати.