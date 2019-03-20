В ООН привітали інформацію про операцію полоненого українського моряка
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. У Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні вітають той факт, що одному з членів екіпажу, захопленому 25 листопада 2018 року біля Керченської протоки, Василю Сороці зробили операцію. Про це повідомили у місії у відповідь на запит УНН.
“Ми вітаємо той факт, що одному з членів екіпажу, як повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, зробили операцію в московській лікарні. Ми закликаємо омбудсменів України та Російської Федерації продовжувати конструктивний діалог з метою забезпечення гарантій дотримання прав людини членам екіпажу”, — повідомили в місії.
Водночас в ООН наголосили, що слідкують за ситуацією навколо членів екіпажу українських суден, які були затримані владою Російської Федерації 25 листопада.
“Ми закликаємо Російську Федерацію: забезпечити надання членам екіпажу відповідної медичної допомоги в місцях тримання під вартою; забезпечити безперешкодний доступ членів екіпажу до адвокатів та українських консульських працівників”, — підкреслили у місії.
Нагадаємо, 19 березня російський омбудсмен Тетяна Москалькова підтвердила інформацію про те, що військовополоненому моряку Василю Сороці зробили операцію.
Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ Росії обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі. 24 українських моряків заарештували в окупованому Криму, пізніше їх перемістили в Москву, де арешт продовжили до кінця квітня.