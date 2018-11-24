В ООН пообіцяли відреагувати на участь “депутатів” РФ по Криму в заходах організації

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет поінформували про зміст ноти української сторони стосовно неприпустимості участі “депутата” Держдуми Росії від Криму Руслана Бальбека у Форумі ООН з питань прав людини, демократії та верховенства права. Про це повідомила у Facebook перший заступник міністра інформаційної політики Еміне Джапарова, передає УНН.