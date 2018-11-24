В ООН пообіцяли відреагувати на участь “депутатів” РФ по Криму в заходах організації

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет поінформували про зміст ноти української сторони стосовно неприпустимості участі “депутата” Держдуми Росії від Криму Руслана Бальбека у Форумі ООН з питань прав людини, демократії та верховенства права. Про це повідомила у Facebook перший заступник міністра інформаційної політики Еміне Джапарова, передає УНН.

“Українським постпредством при ООН в Женеві проведено зустріч з керівництвом Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ), в ході якої було деталізовано та посилено відповідні сигнали, викладені у вербальній ноті Постпредства щодо неприпустимості участі Бальбека у Форумі ООН з питань прав людини, демократії та верховенства права, зі змістом котрої вже особисто ознайомлена Верховний комісар Бачелет”, — написала вона.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна ініціювала нову зустріч в ООН

Джапарова зазначила, що в Управлінні верховного комісара ООН розуміють стурбованість і пообіцяли опрацювати реакцію української сторони.

Заступник міністра також додала, що на найближчий час запланована зустріч з Генеральним секретарем Міжпарламентського союзу Чунгонгом.

Нагадаємо, Постійне Представництво України при ООН в Женеві ініціює зустрічі із керівництвом Міжпарламентського Союзу та УВКПЛ через участь “депутатів” Думи РФ з окупованого Криму в заходах ООН. 

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