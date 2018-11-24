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В ООН пообещали отреагировать на участие "депутатов" РФ по Крыму в мероприятиях организации

Киев  •  УНН

 • 8957 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет проинформировали о содержании ноты украинской стороны относительно недопустимости участия "депутата" Госдумы России от Крыма Руслана Бальбека в Форуме ООН по вопросам прав человека, демократии и верховенства права. Об этом сообщила в Facebook первый заместитель министра информационной политики Эмине Джапаровой, передает УНН.

"Украинским постпредством при ООН в Женеве состоялась встреча с руководством Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), в ходе которой было детализировано и усиленно соответствующие сигналы, изложенные в вербальной ноте Постпредства о недопустимости участия Бальбека в Форуме ООН по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, с содержанием которой уже лично знакома Верховный комиссар Бачелет", - написала она.

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Джапарова отметила, что в Управлении верховного комиссара ООН понимают обеспокоенность и пообещали проработать реакцию украинской стороны.

Заместитель министра также добавила, что на ближайшее время запланирована встреча с Генеральным секретарем Межпарламентского союза Чунгонгом.

Напомним, Постоянное Представительство Украины при ООН в Женеве инициирует встречи с руководством Межпарламентского Союза и УВКПЧ из-за участия "депутатов" Думы РФ из оккупированного Крыма в мероприятиях ООН.

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