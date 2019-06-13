В ООН надали ключові рекомендації Зеленському, Росії та "Л/ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. У моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні закликають Президента України Володимира Зеленського підтримувати культуру відповідальності та верховенства права в країні. Про це під час брифінгу в Києві заявила Голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер, передає кореспондент УНН.
“Наші ключові рекомендації є наступними: перше — я закликаю Президента України підтримувати культуру відповідальності та верховенства права. Більше треба робити для протидії тиску на суддів, для реформування Генеральної прокуратури України та забезпечити достатньо ресурсів для функціонування Державного бюро розслідувань”, — сказала Фрейзер.
По-друге, вона закликала самопроголошені “ДНР” та “ЛНР” надати міжнародним спостерігачам регулярний, безперешкодний доступ до всіх місць тримання під вартою відповідно до міжнародних стандартів, а також гуманно поводитись із затриманими.
“Ті, хто мають засоби контролю над самопроголошеними „ДНР“ та „ЛНР“, є відповідальними та мають бути притягнуті до відповідальності за скоєні там порушення прав людини”, — зазначила Голова моніторингової місії ООН.
“Третє — ми закликаємо Російську Федерацію як окупаційну державу в Криму дотримуватись своїх зобов’язань відповідно до міжнародних стандартів, прав людини та міжнародного гуманітарного права”, — додала вона.
Зі слів Фрейзер, РФ також повинна виконати накази щодо запобіжних заходів, виданих двома відповідними судовими органами в рамках системи ООН.
Перший від 2017 року , прийнятий Міжнародним судом ООН — РФ має скасувати заборону діяльності Меджлісу. Другий наказ, оголошений в травні цього року, виданий Міжнародним трибуналом ООН з морського права — негайно звільнити 24 моряків та судна, захоплених біля Керченської протоки.
Як повідомляв УНН, жителям Донбасу Червоний Хрест відправив 16 вантажівок гуманітарної допомоги.