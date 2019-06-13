В ООН надали ключові рекомендації Зеленському, Росії та "Л/ДНР"

КИЇВ. 13 червня. УНН. У моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні закликають Президента України Володимира Зеленського підтримувати культуру відповідальності та верховенства права в країні. Про це під час брифінгу в Києві заявила Голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер, передає кореспондент УНН.