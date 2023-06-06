В ООН на тлі підриву Каховської ГЕС оголосили про День російської мови: в ОП відреагували
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк висловив обурення з приводу допису ООН, в якому оголосили про День російської мови. Про це повідомляє УНН із посиланням на повідомлення Подоляка у Twitter.
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За словами радника керівника Офісу Президента, росія, підірвавши Каховську ГЕС, створює найбільшу екологічну катастрофу в Європі за останні десятиліття. Унаслідок якої з мапи зникнуть цілі населені пункти та загинуть люди, зазначив він.
Він зауважив, що ООН нічого не написала щодо російського теракту на Каховський ТЕС. Натомість оголосила День російської мови.
“Що робить у цей же день ООН? Оголошує на своїй сторінці… День російської мови. Це якийсь «прикол»? Ви серйозно там? Буде ще якась реакція на сьогоднішній теракт? Організація, що покликана забезпечувати глобальну безпеку, усе більше перетворюється на глобальну пародію", - написав Подоляк.
Що передувало
Вранці 6 червня ООН опублікувала у себе в Twitter привітання з Днем російської мови.