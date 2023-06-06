В ООН на фоне подрыва Каховской ГЭС объявили о Дне русского языка: в ОП отреагировали

Детали

По словам советника руководителя Офиса Президента, россия, взорвав Каховскую ГЭС, создает крупнейшую экологическую катастрофу в Европе за последние десятилетия. В результате которой с карты исчезнут целые населенные пункты и погибнут люди, отметил он.

Он указал, что ООН ничего не написала о российском теракте на Каховской ТЭС. При этом объявила День русского языка.

“Что делает в этот же день ООН? Объявляет на своей странице… День русского языка. Это какой-то «прикол»? Вы серьезно там? Будет еще какая-то реакция на сегодняшний теракт? Организация, призванная обеспечивать глобальную безопасность, все больше превращается в глобальную пародию", - написал Подоляк.

Что предшествовало

Утром 6 июня ООН опубликовала у себя в Twitter поздравление с Днем русского языка.