В ООН констатували зменшення жертв за час "хлібного" перемир'я на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. За весь період збройного конфлікту на Донбасі загинуло понад 3 тис. цивільних осіб, утім під час "хлібного" перемир'я на Донбасі цього літа кількість жертв серед цивільного населення є найнижчою за час конфлікту. Про це повідомила голова моніторингової місії ООН з прав людини в України Матільда Богнер під час презентації доповіді місії, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні кількість жертв серед цивільного населення є найнижчою за весь період конфлікту, який вже забрав понад 3300 життів цивільних осіб", - сказала Богнер.
За її словами, після відновлення 21 липня 2019 року режиму припинення вогню кількість жертв серед цивільного населення значно зменшилася.
"21 липня ми зафіксували 7 поранених цивільних осіб в ході бойових дій", - додала Богнер.
Додамо, 21 липня на Донбасі почалося "хлібне" перемир’я.
Нагадаємо, за даними ООН, 16 травня по 15 серпня цього року на Донбасі загинуло 8 цивільних осіб, ще 60 отримали поранення.