В ООН констатировали уменьшение числа жертв за время "хлебного" перемирия на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. За весь период вооруженного конфликта на Донбассе погибли более 3 тыс. гражданских лиц, впрочем во время "хлебного" перемирие на Донбассе этим летом количество жертв среди гражданского населения является самой низким за время конфликта. Об этом сообщила председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер во время презентации доклада миссии, передает корреспондент УНН.
"Сегодня количество жертв среди гражданского населения является самым низким за весь период конфликта, который уже унес более 3300 жизней гражданских лиц", - сказала Богнер.
По ее словам, после возобновления 21 июля 2019 года режима прекращения огня количество жертв среди гражданского населения значительно уменьшилось.
"21 июля мы зафиксировали 7 раненых гражданских лиц в ходе боевых действий", - добавила Богнер.
Добавим, 21 июля на Донбассе началось "хлебное" перемирие.
Напомним, по данным ООН, с 16 мая по 15 августа этого года на Донбассе погибли 8 гражданских лиц, еще 60 получили ранения.