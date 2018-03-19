В ООН констатували зменшення кількості жертв серед цивільних на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. За чотири місяці моніторингова місія ООН в Україні зафіксувала 73 випадки, коли цивільні мешканці Донбасу ставали жертвами конфлікту. При цьому в лютому не було повідомлень про смерть серед цивільних. Про це під час презентації 21-ї доповіді ООН щодо ситуації з правами людини в Україні заявила голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер, передає УНН.
"Від 16 листопада 2017 року по 15 лютого 2018 року моніторингова місія задокументувала 73 випадки, коли цивільні особи постраждали внаслідок конфлікту", - повідомила голова моніторингової місії.
За її словами, це свідчить про загальне зниження жертв серед мирного населення на 16 відсотків у порівнянні з попереднім періодом звітності. Водночас, зазначила Ф.Фрейзер, кількість жертв з числа мирних жителів внаслідок артилерійських та обстрілів з легкої зброї фактично збільшилася за цей період на 66,7%, що свідчить про те, що збройні військові дії продовжують створювати серйозну загрозу для населення.
"Ми відзначили, що після збільшення кількості жертв серед населення в грудні спостерігалося суттєве зменшення кількості жертв серед цивільного населення, зафіксованих у січні та лютому. Фактично, в лютому не було повідомлень про смерть серед цивільних осіб, а в результаті конфлікту виявлено лише 7 травмованих", - сказала вона.
Це, підкреслила Ф.Фрейзер, - найменша кількість жертв серед мирних жителів, які зафіксували представники моніторингової місії ООН протягом усього періоду конфлікту.
"Попри те, що у березні загинули три цивільних особи та сім цивільних отримали травми, тенденція зменшення кількості жертв серед цивільного населення продовжується", - зазначила вона.
Нагадаємо, Україна поки не буде пропонувати проект миротворців Радбезу ООН.