В ООН констатували зменшення кількості жертв серед цивільних на Донбасі

КИЇВ. 19 березня. УНН. За чотири місяці моніторингова місія ООН в Україні зафіксувала 73 випадки, коли цивільні мешканці Донбасу ставали жертвами конфлікту. При цьому в лютому не було повідомлень про смерть серед цивільних. Про це під час презентації 21-ї доповіді ООН щодо ситуації з правами людини в Україні заявила голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер, передає УНН.