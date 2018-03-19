В ООН констатировали уменьшение числа жертв среди гражданских на Донбассе

КИЕВ. 19 марта. УНН. За четыре месяца мониторинговая миссия ООН в Украине зафиксировала 73 случая, когда гражданские жители Донбасса становились жертвами конфликта. При этом в феврале не было сообщений о смертях среди гражданских. Об этом во время презентации 21-го доклада ООН о ситуации с правами человека в Украине заявила председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер, передает УНН.