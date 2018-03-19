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В ООН констатировали уменьшение числа жертв среди гражданских на Донбассе

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КИЕВ. 19 марта. УНН. За четыре месяца мониторинговая миссия ООН в Украине зафиксировала 73 случая, когда гражданские жители Донбасса становились жертвами конфликта. При этом в феврале не было сообщений о смертях среди гражданских. Об этом во время презентации 21-го доклада ООН о ситуации с правами человека в Украине заявила председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер, передает УНН.

"От 16 ноября 2017 года по 15 февраля 2018 года мониторинговая миссия задокументировала 73 случая, когда гражданские лица пострадали в результате конфликта", - сообщила председатель мониторинговой миссии.

По ее словам, это свидетельствует об общем снижении жертв среди мирного населения на 16 процентов по сравнению с предыдущим периодом отчетности. В то же время, отметила Ф.Фрейзер, количество жертв из числа мирных жителей в результате артиллерийских и обстрелов с легкого оружия фактически увеличилась за этот период на 66,7%, что свидетельствует о том, что вооруженные военные действия продолжают создавать серьезную угрозу для населения.

"Мы отметили, что после увеличения количества жертв среди населения в декабре наблюдалось существенное уменьшение количества жертв среди гражданского населения, зафиксированное в январе и феврале. Фактически, в феврале не было сообщений о смерти среди гражданских лиц, а в результате конфликта выявлено всего 7 травмированных" , - сказала она.

Это, подчеркнула Ф.Фрейзер, - наименьшее количество жертв среди мирных жителей, зафиксированное представителями мониторинговой миссии ООН в течение всего периода конфликта.

"Несмотря на то, что в марте погибли три гражданских лица и семь гражданских получили травмы, тенденция уменьшения количества жертв среди гражданского населения продолжается", - отметила она.

Напомним, Украина пока не будет предлагать проект миротворцев Совбезу ООН.

Украинские Национальные Новости

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