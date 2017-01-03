В.Омелян запропонував перепоховати в Україні С.Банедру, Р.Шухевича та інших відомих українців
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Міністр інфраструктури України Володимир Омелян на своїй сторінці Facebook повідомив, що до України потрібно повернути останки лідера ОУН Степана Бандери, головнокомандувача УПА Романа Шухевича та інших відомих українців, передає УНН.
"Вони повинні повернутися додому.
Дорошенко, Головатий, Олесь, Бандера, Шухевич, Коновалець, Скоропадський, Петлюра, Винниченко...
Всі сотні героїв, які жили Україною, а Україна жива завдяки їх жертовності.
Останній прихисток має дати українська земля, в Українському Пантеоні, а не кладовища світу", - написав В.Омелян.
Нагадаємо, В.Гройсман наголосив на необхідності створення українського пантеону в Києві.
Як повідомляв УНН, у Чехії примусово ексгумували останки письменника О.Олеся.