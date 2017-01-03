В.Омелян предложил перезахоронить в Украине С.Бандеру, Р.Шухевича и других известных украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на своей странице Facebook сообщил, что в Украину нужно вернуть останки лидера ОУН Степана Бандеры, главнокомандующего УПА Романа Шухевича и других известных украинцев, передает УНН.
"Они должны вернуться домой.
Дорошенко, Головатый, Олесь, Бандера, Шухевич, Коновалец, Скоропадский, Петлюра, Винниченко...
Все сотни героев, живших Украиной, а Украина жива благодаря их жертвенности.
Последний приют должна дать украинская земля, в Украинском Пантеоне, а не кладбища мира", - написал В.Омелян.
Напомним, В.Гройсман отметил необходимость создания украинского пантеона в Киеве.
Как сообщал УНН, в Чехии принудительно эксгумировали останки писателя А.Олеся.