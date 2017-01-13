В.Омелян: у 2017 році буде відремонтовано 80 мостів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. У 2017 році Міністерство інфраструктури планує капітально відремонтувати 2-2,5 тис. км доріг і 80 мостів. Про це повідомив в ефірі “1+1” міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає УНН.
“В наступному році (2017 році — ред.) ми плануємо відремонтувати таким же чином (капітальний ремонт — ред.) мінімум 2-2,5 тис. км плюс близько 80 мостів, це теж загроза, яку ми замовчуємо, але це об’єктивна реальність, що перешкоджає сполученню навіть між цілими областями і регіонами України”, — заявив В.Омелян.
За його словами, фінансування у розмірі 30 млрд грн, яке виділене у 2017 році на ремонт доріг, недостатньо, але більше ніж могло отримати Мінінфраструктури.
“З 2018 року буде працювати Дорожній фонд, і користувачі автомобілів, автомобілісти отримають нарешті відповідь, де діваються наші гроші, які ми платимо, щоразу заправляючи в бак бензин”, — зазначив В.Омелян.
Він нагадав, що у 2016 році було капітально відремонтовано близько 1 тис. км доріг.
“По відбудові, у нас в середньому вартість ремонту 1 км доріг коштувала порядка 7 млн грн, в окремих випадках це було дорожче, інколи не значно дешевше. Це з урахуванням ландшафту та складності виконання робіт”, — пояснив В.Омелян, додавши, що ціна ремонту 1 км доріг у 2017 році не зміниться.