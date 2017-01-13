В.Омелян: в 2017 году будут отремонтированы 80 мостов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. В 2017 году Министерство инфраструктуры планирует капитально отремонтировать 2-2,5 тыс. км дорог и 80 мостов. Об этом сообщил в эфире "1+1" министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает УНН.
"В следующем году (2017 году — ред.) мы планируем отремонтировать таким же образом (капитальный ремонт — ред.) минимум 2-2,5 тыс. км плюс около 80 мостов, это тоже угроза, которую мы замалчиваем, но это объективная реальность, которая препятствует соединению даже между целыми областями и регионами Украины", — заявил В.Омелян.
По его словам, финансирования в размере 30 млрд грн, которое выделено в 2017 году на ремонт дорог, недостаточно, но оно больше чем могло получить Мининфраструктуры.
"С 2018 года будет работать Дорожный фонд, и пользователи автомобилей, автомобилисты получат наконец ответ, где деваются наши деньги, которые мы платим, каждый раз заправляя в бак бензин", — отметил В.Омелян.
Он напомнил, что в 2016 году было капитально отремонтировано около 1 тыс. км дорог.
"По восстановлению, у нас в среднем стоимость ремонта 1 км дорог порядка 7 млн грн, в отдельных случаях это было дороже, иногда значительно дешевле. Это с учетом ландшафта и сложности выполнения работ", — пояснил В.Омелян, добавив, что цена ремонта 1 км дорог в 2017 году не изменится.