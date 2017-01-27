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В.Омелян поширює недостовірну інформацію щодо закупівель дизелю - "Укрзалізниця"

В.Омелян поширює недостовірну інформацію щодо закупівель дизелю - "Укрзалізниця"

Київ • УНН

 • 12321 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. ПАТ “Укрзалізниця” повідомляє про поширення міністром інфраструктури України Володимиром Омеляном неправдивої інформації щодо закупівель товариством дизельного пального. Пан Омелян навмисно або через брак знань вводить журналістів в оману. Про йдеться у повідомленні прес-служби компанії, передає УНН.

Так, учора в ефірі одного з каналів В.Омелян запитав: “Раптом ціна виросла на 10% на рівному місці, хоча ринкова інша. Величезне питання — як це відбувається?”, говорячи про коригування вартості закупівлі дизельного пального за контрактом з постачальником.

В “Укрзалізниці” з цього приводу надали фаховий коментар та свою офіційну позицію.

“Пояснюємо: це відбувається не на рівному місці, а через коливання цін як на світових нафторинках, так і на українському. Навіть після перегляду умов контракту на закупівлю дизельного пального для залізничної галузі, його вартість залишається меншою за нижній рівень оптових цін на ринку нафтопродуктів України.

Укрзалізниця повідомляє міністру, що корегування вартості закупівлі до 10% передбачено ч.4 п.2 ст. 36 Закону України „Про публічні закупівлі“. Підстава для такого кроку — висновок експертної організації, наприклад, такої як ДП „Держзовнішінформ“.

Саме в рамках цього закону нафтотрейдер ініціював перегляд умов контракту. Укрзалізниця фахово вивчила підстави перед прийняттям такого рішення та зробила моніторинг ринку і експертних висновків.

Зокрема, за даними ДП „Держзовнішінформ“ (станом на 23 січня 2017 року) розрахунковий рівень оптових цін на умовах постачання FCA, з урахуванням ПДВ та відтермінуванням платежу 5 банківських днів з моменту постачання складає 23 200 — 23 680 грн/т.

За даними видання про нафторинок OilNews станом на 25 січня 2017 року cередня гуртова вартість однієї тонни дизпального на ринку України становить 23 120 грн/т без зазначення умов постачання. У той же час український виробник пального ПАТ „Укртатнафта“ пропонує ресурс за 23 900 грн/т з ПДВ (станом на 16.01.2017) за умови 100% попередньої передоплати.

25 січня була підписана додаткова угода з контрагентом. Наразі нафтотрейдер, який переміг в результаті тендеру на ProZorro, здійснює відвантаження дизпального для потреб Укрзалізниці в об’ємі 9,1 тисяча тонн за ціною 22 421 грн/т з ПДВ. Таким чином, Укрзалізниця закуповує ресурс за вигідною ціною, що є меншою за найнижчі ринкові показники. Вартість пального для УЗ на 3-6% менша (в залежності від даних джерела, з яким порівнюємо). Контракт є новим і був підписаний в січні 2017 року”, — сказано у повідомленні.

В УЗ додали, що станом на 27 січня 2017 мають запас палива на 8 діб стабільної роботи.

“Найближчими днями запас буде поповнено на 4 тисячі тонн. Для забезпечення запасу пального на більш тривалий термін і одночасної закупівлі великої партії пального Укрзалізниці необхідно здійснити цю процедуру з використанням „формульного“ розрахунку вартості з прив’язкою до показників Platt’s. Укрзалізниця звернулася до Міністерства інфраструктури України з пропозицією провести централізовану закупівлю ліцензій на використання інформаційних бюлетенів Platt’s для підпорядкованих МІУ підприємств та надання однієї ліцензії в користування ПАТ „Укрзалізниця“. Проте відповіді на дану пропозицію отримано так і не було. Затягування вирішення даного питання з боку МІУ є черговою ознакою саботажу реформ, запроваджуваних залізницею”, — зазначили залізничники.

У компанії також нагадали, що 2016 рік завершили з прибутком понад 300 млн грн, зокрема, за даними УЗ, — це вдалося і завдяки економії на закупівлях дизельного пального.

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