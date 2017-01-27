В.Омелян распространяет недостоверную информацию о закупках дизеля - "Укрзализныця"

Так, вчера в эфире одного из каналов В.Омелян спросил: "Внезапно цена выросла на 10% на ровном месте, хотя рыночная другая. Большой вопрос - как это происходит?", Говоря о корректировке стоимости закупки дизельного топлива по контракту с поставщиком.

В "Укрзализныце" по этому поводу предоставили профессиональный комментарий и свою официальную позицию.

"Объясняем: это происходит не на ровном месте, а из-за колебаний цен как на мировых нефтерынках, так и на украинском. Даже после пересмотра условий контракта на закупку дизельного топлива для железнодорожной отрасли, его стоимость остается меньше нижнего уровеня оптовых цен на рынке нефтепродуктов Украины.

Укрзализныця сообщает министру, что корректировки стоимости закупки до 10% предусмотрены ч.4 п.2 ст. 36 Закона Украины "О публичных закупках". Основание для такого шага - заключение экспертной организации, например, такой как ГП "Госвнешинформ".

Именно в рамках этого закона нефтетрейдер инициировал пересмотр условий контракта. Укрзализныця профессионально изучила основания перед принятием такого решения и сделала мониторинг рынка и экспертных заключений.

В частности, по данным ГП "Госвнешинформ" (по состоянию на 23 января 2017 года) расчетный уровень оптовых цен на условиях поставки FCA, с учетом НДС и отсрочкой платежа 5 банковских дней с момента поставки составляет 23 200 - 23 680 грн/т.

По данным издания про нефтерынок OilNews по состоянию на 25 января 2017 года средняя оптовая стоимость одной тонны дизтоплива на рынке Украины составляет 23 120 грн/т без указания условий поставки. В то же время украинский производитель топлива ПАО "Укртатнафта" предлагает ресурс по 23900 грн/т с НДС (по состоянию на 16.01.2017) при условии 100% предварительной предоплаты.

25 января было подписано дополнительное соглашение с контрагентом. Сейчас нефтетрейдер, который победил в результате тендера на ProZorro, осуществляет отгрузки дизтоплива для нужд Укрзализныци в объеме 9,1 тысячи тонн по цене 22 421 грн/т с НДС. Таким образом, Укрзализныця закупает ресурс по выгодной цене, которая является меньшей чем самые низкие рыночные показатели. Стоимость горючего для УЗ на 3-6% меньше (в зависимости от данных источника, с которым сравниваем). Контракт является новым и был подписан в январе 2017 года", - сказано в сообщении.

В УЗ добавили, что на 27 января 2017 года имеют запас топлива на 8 суток стабильной работы.

"В ближайшие дни запас будет пополнен на 4000 тонн. Для обеспечения запаса горючего на более длительный срок и одновременной закупки крупной партии топлива Укрзализныце необходимо осуществить эту процедуру с использованием "формульного" расчета стоимости с привязкой к показателям Platt's. Укрзализныця обратилась в Министерство инфраструктуры Украины с предложением провести централизованную закупку лицензий на использование информационных бюллетеней Platt's для подчиненных МИУ предприятий и предоставления одной лицензии в пользование ПАО "Укрзализныця". Однако ответа на данное предложение получено так и не было. Затягивание решения данного вопроса со стороны МИУ является очередным признаком саботажа реформ, внедряемых железной дорогой", - отметили железнодорожники.

В компании также напомнили, что 2016 год завершили с прибылью более 300 млн грн, в том числе, по данным УЗ - это удалось и благодаря экономии на закупках дизельного топлива.