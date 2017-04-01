В.Омелян минулого року купив авто і тримав 25 тис. євро готівкою

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Міністр інфраструктури України Володимир Омелян у 2016 році придбав автомобіль, а його родина зберігала у готівці 160 тис дол. і 25 тис євро. Його щорічна декларація опублікована в Єдиному державному реєстрі декларацій, передає УНН.

Міністр задекларував автомобіль Volvo S80 2007 року випуску, який придбав 9 квітня 2016 року за 149 тис. грн.

В.Омелян також у своїй е-декларації вказав сережки і каблучку з діамантом дружини, однак їх вартість у його декларації не зазначена.

Він також вказав, що у 2016 році отримав 290700 грн заробітної плати. При цьому його дружина отримала дохід від підприємницької діяльності у розмірі 976364 грн і соцвиплати на суму 5160 грн.

Міністр володіє квартирою площею 61,6 кв м, земельною ділянкою та гаражем. При цьому у його дружини у власності є квартира (49,6 кв м), і в користуванні квартира (82,5 кв м), а також вона орендує офіс.

Варто зазначити, що родина міністра інфраструктури має на банківських рахунках 68325 грн і 2376 дол.

У готівці В.Омелян зберігав у 2016 році 90 тис дол. і 25 тис євро, а його дружина зберігає 70 тис дол. готівки.

Нагадаємо, у 2016-му році міністр інфраструктури задекларував торговий знак своєї дружини.

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