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В.Омелян в прошлом году купил авто и держал 25 тыс. евро наличными

В.Омелян в прошлом году купил авто и держал 25 тыс. евро наличными

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 апреля. УНН. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в 2016 году приобрел автомобиль, а его семья хранила наличными 160 тыс долл. и 25 тыс евро. Его ежегодная декларация опубликована в Едином государственном реестре деклараций, передает УНН.

Министр задекларировал автомобиль Volvo S80 2007 года выпуска, который приобрел 9 апреля 2016 по 149 тыс. грн.

В.Омелян также в своей электронной декларации указал серьги и кольцо с бриллиантом жены, однако их стоимость в его декларации не указана.

Он также указал, что в 2016 году получил 290 700 грн заработной платы. При этом его жена получила доход от предпринимательской деятельности в размере 976 364 грн и соцвыплаты на сумму 5160 грн.

Министр владеет квартирой площадью 61,6 кв м, земельным участком и гаражом. При этом у его жены в собственности есть квартира (49,6 кв м), и в пользовании квартира (82,5 кв м), а также она арендует офис.

Стоит отметить, что семья министра инфраструктуры имеет на банковских счетах 68325 грн и 2376 долл.

В наличности В.Омелян хранил в 2016 году 90 тыс долл. и 25 тыс евро, а его жена сохраняет 70 тыс долл. наличности.

Напомним, в 2016-м году министр инфраструктуры задекларировал торговый знак своей жены.

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