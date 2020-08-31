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В Омбудсмена роз'яснили, що потрібно зробити переселенцям для участі у місцевих виборах

Київ • УНН

 • 13378 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. Для того, щоб переселенці могли проголосувати на місцевих виборах, призначених на 25 жовтня, за місцем їх фактичного проживання, їм потрібно до 10 вересня звернутися до органу ведення Реєстру виборців за новою виборчою адресою або ж онлайн. Про це нагадали в Офісі Омбудсмена, передає УНН.

В Омбудсмена роз'яснили, що потрібно зробити переселенцям для участі у місцевих виборах

"Центральна виборча комісія прийняла новий порядок зміни виборчої адреси, який надає можливість голосувати на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання, незалежно від місця реєстрації", - вказали в Офісі Омбудсмена.

Зазначається, що "для цього ВПО потрібно до 10 вересня звернутися особисто або через уповноважену особу до органу ведення Реєстру за новою виборчою адресою або ж онлайн, подавши заяву про зміну виборчої адреси на сайті Державного реєстру виборців".

Нагадаємо, у травні ЦВК дозволила голосувати на місцевих виборах переселенцям за місцем фактичного проживання.

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