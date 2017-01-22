В Олександрійській бібліотеці відкрилася віртуальна експозиція гробниці Тутанхамона

Тепер, через майже 100 років після відкриття поховання давньоєгипетського царя, воно втілилося в віртуальної реальності.

Унікальний проект поетапно розкриває секрети всього процесу розкопок і пошуків артефактів в цій гробниці, який тривав п'ять років, представлений директором єгипетського Центру по спадщині цивілізацій професором Фатхі Салехом в Олександрійській бібліотеці, яка й сама за своєю історичною значимістю і грандіозністю не поступається гробниці молодого правителя Стародавнього Єгипту. В одному з центральних залів нової бібліотеки розгорнута експозиція, яка крок за кроком досліджує період розкопок, показує, як проходили пошуки в Долині царів поблизу Луксора, коли, в якому саме місці гробниці і як були знайдені окремі елементи "скарбниці Тутанхамона".

Вся експозиція розташовується на "стіні знань", як називає її професор Ф.Салех, і являє собою графічні екрани-панно з безліччю інформаційних і візуальних матеріалів, які розміщені панорамно по залу. Опинившись в ньому, кожен відвідувач відчуває себе членом експедиції Картера всередині самої гробниці в період розкопок. Спеціально розроблений групою вчених додаток для сучасних гаджетів дозволяє будь-якому глядачеві самостійно вибрати період археологічних робіт і опинитися в гробниці, наприклад, під час розтину саркофагів фараона або появи перед сучасними людьми, через тисячоліття, золотої похоронної маски Тутанхамона.

Як каже керівник Центру, віртуальний проект невипадково організований в Олександрійській бібліотеці, яка наразі прагне відродити славу і статус інтелектуального центру регіону, якими володіла її попередниця. Саме в цьому єгипетському місті на Середземному морі була створена легендарна бібліотека античних рукописів і святкові, що налічувала, за різними джерелами, від 50 тис. до 700 тис. папірусних сувоїв і манускриптів.

Олександрійська бібліотека була заснована в 290 році до нашої ери, але в результаті пожеж, війн і грабежів практично повністю втратила свої фонди до кінця 3 ст. н.е. Її сучасний аналог був побудований в 2002 році на місці, де, як передбачається, знаходилося найбільше і найвідоміше у світі сховище знань стародавніх цивілізацій.