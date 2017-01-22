В Александрийской библиотеке открылась виртуальная экспозиция гробницы Тутанхамона

Теперь, спустя почти 100 лет после открытия захоронения древнеегипетского царя, оно воплотилось в виртуальной реальности.

Уникальный проект поэтапно раскрывает секреты всего процесса раскопок и поисков артефактов в этой гробнице, который длился пять лет, представлен директором египетского Центра по наследству цивилизаций профессором Фатхи Салехом в Александрийской библиотеке, и сам по своей исторической значимости и грандиозности не уступает гробнице молодого правителя древнего Египта. В одном из центральных залов новой библиотеки развернута экспозиция, которая шаг за шагом исследует период раскопок, показывает, как проходили поиски в Долине царей близ Луксора, когда, в каком именно месте гробницы и как были найдены отдельные элементы "казны Тутанхамона".

Вся экспозиция располагается на "стене знаний", как называет ее профессор Ф.Салех, и представляет собой графические экраны-панно с множеством информационных и визуальных материалов, которые размещены панорамно по залу. Оказавшись в нем, каждый посетитель чувствует себя членом экспедиции Картера внутри самой гробницы в период раскопок. Специально разработанное группой ученых приложение для современных гаджетов позволяет любому зрителю самостоятельно выбрать период археологических работ и оказаться в гробнице, например, при вскрытии саркофагов фараона или появления перед современными людьми, через тысячелетия, золотой погребальной маски Тутанхамона.

Как говорит руководитель Центра, виртуальный проект не случайно организован в Александрийской библиотеке, которая сейчас стремится возродить славу и статус интеллектуального центра региона, которыми владела ее предшественница. Именно в этом египетском городе на Средиземном море была создана легендарная библиотека древних рукописей и свитков, насчитывавшая, по разным источникам, от 50 тыс. до 700 тыс. папирусных свитков и манускриптов.

Александрийская библиотека была основана в 290 году до нашей эры, но в результате пожаров, войн и грабежей практически полностью потеряла свои фонды до конца 3 ст. н.э. Ее современный аналог был построен в 2002 году на месте, где, как предполагается, находилось самое известное в мире хранилище знаний древних цивилизаций.