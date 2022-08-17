В окупованому Лисичанську у повітря злетіло не лише керівництво 2-го армійського корпусу, але й фсбшники – Гайдай

Цитата

“За попередньою інформацією, вчора внаслідок вибуху в Лисичанську була вщент зруйнована будівля СБУ, у якій знаходився штаб окупантів. Загинуло близько сотні росіян, більшість - керівництво 2-армійського корпусу та орієнтовно 20 представників російської фсб”, – сказав він.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що у тимчасово захопленому Лисичанську Луганської області знищено колишню будівлю СБУ, де російські окупанти організували собі штаб. Приблизно 100 рашистів "вийшли з чату".