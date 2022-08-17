В оккупированном Лисичанске в воздух взлетело не только руководство 2-го армейского корпуса, но и фсбшники - Гайдай

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“По предварительной информации, вчера в результате взрыва в Лисичанске было полностью разрушено здание СБУ, в котором находился штаб оккупантов. Погибло около сотни россиян, большинство – руководство 2-армейского корпуса и ориентировочно 20 представителей российской фсб”, – сказал он.

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Ранее сообщалось, что во временно захваченном Лисичанске Луганской области уничтожено прежнее здание СБУ, где российские оккупанты организовали себе штаб. Приблизительно 100 рашистов "вышли из чата".