В оккупированном Лисичанске в воздух взлетело не только руководство 2-го армейского корпуса, но и фсбшники - Гайдай
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Во временно оккупированном Лисичанске в результате взрыва, кроме руководства 2-го армейского корпуса россии погибли еще граждане. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УНН.
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“По предварительной информации, вчера в результате взрыва в Лисичанске было полностью разрушено здание СБУ, в котором находился штаб оккупантов. Погибло около сотни россиян, большинство – руководство 2-армейского корпуса и ориентировочно 20 представителей российской фсб”, – сказал он.
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Ранее сообщалось, что во временно захваченном Лисичанске Луганской области уничтожено прежнее здание СБУ, где российские оккупанты организовали себе штаб. Приблизительно 100 рашистов "вышли из чата".