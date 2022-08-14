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В окупованому Криму зник 20-річний кримський татарин

Київ • УНН

 • 119523 перегляди

КИЇВ. 12 серпня. УНН. В окупованому Криму викрадено 20-річного кримського татарина Аппаза Куртамета. Про це повідомив у Телеграмі голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає УНН.

В окупованому Криму зник 20-річний кримський татарин

Цитата

«Ось уже 22 (!) дні як немає звісток про громадянина України, мешканця сел. Новоолексіївка Генічеського району Херсонської області Апаза Куртамета, 2002 року народження, кримського татарина.

Аппаз Куртамет вирушив 23 липня 2022 року з селища Новоолексіївка Генічеського району Херсонської області до Криму, до родичів. Відомо, що він благополучно прибув на КПВВ «Чонгар», який продовжує діяти з кримського боку адміністративної лінії між окупованими Кримом та Херсонською областю.

Тут зв'язок Аппаза Куртамета з родичами перервався», - повідомив Чубаров.

Деталі

За словами Чубарова, 24 липня на телефон матері хлопця зателефонував невідомий і повідомив їй, нібито на прохання сина, що він затриманий при проходженні контролю документів на КПВВ «Чонгар».

Численні спроби матері з'ясувати подальше місцезнаходження сина нічого не дали. При цьому інформація, яка на сьогодні відома має вкрай суперечливий характер.

«Різними неофіційними каналами повідомляється, що Аппаз перебуває в Сімферопольському СІЗО, але на офіційні звернення адміністрація СІЗО пояснює, що у них заявлена ​​особа не числиться.

Заперечує свою причетність до зникнення Апаза Куртамета й окупаційне «управління ФСБ РФ по республіці Крим та місту Севастополю», - написав Чубаров.

Глава Меджлісу повідомив, що на сьогоднішній день вони володіють певною інформацією і у них «є всі підстави стверджувати, що громадянина України, двадцятирічного Аппаза Куртамета було затримано 23 липня 2022 року на КПВВ «Чонгар» та з 24 липня 2022 він незаконно утримується ФСБ РФ».

Чубаров також пояснив, що інформація про зникнення хлопця не розголошувалась без згоди його батьків. 12 серпня 2022 року рідні Аппаза Куртамета подали до окупаційної кримської поліції заяву про його розшук.

«Відповідно, ми вважали за можливе розмістити інформацію про те, що нами достеменно встановлено – Аппаз Куртамет був затриманий 23 липня 2022 року на КПВВ «Чонгар» і з того часу року незаконно утримується ФСБ РФ», - уточнив глава Меджлісу.

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