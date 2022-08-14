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В оккупированном Крыму исчез 20-летний крымский татарин

Киев • УНН

 • 119523 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. В оккупированном Крыму похищен 20-летний крымский татарин Аппаз Куртамет. Об этом сообщил в Телеграмме глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает УНН.

В оккупированном Крыму исчез 20-летний крымский татарин

Цитата

«Вот уже 22 (!) дня как нет известий о гражданине Украины, жителе пос. Новоалексеевка Генического района Херсонской области Аппазе Куртамете, 2002 года рождения, крымском татарине.

Аппаз Куртамет направился 23 июля 2022 года из поселка Новоалексеевка Генического района Херсонской области в Крым, к родственникам. Известно, что он благополучно прибыл на КПВВ «Чонгар», который продолжает действовать с крымской стороны административной линии между оккупированными Крымом и Херсонской областью.

Тут связь Аппаза Куртамета с родственниками прервалась», - сообщил Чубаров.

Детали

По словам Чубарова, 24 июля на телефон матери парня позвонил неизвестный и сообщил ей, якобы по просьбе сына, что он задержан при прохождении контроля документов на КПВВ «Чонгар».

Многочисленные попытки матери выяснить дальнейшее местонахождение сына ни к чему не привели. При этом, информация, которая на сегодня известна носит крайне противоречивый характер.

«По разным неофициальным каналам сообщается, что Аппаз содержится в Симферопольском СИЗО, но на официальные обращения администрация СИЗО поясняет, что у них заявленное лицо не числится.

Отрицает свою сопричастность к исчезновению Аппаза Куртамета и оккупационное «управление ФСБ РФ по республике Крым и городу Севастополю», - написал Чубаров.
Глава Меджлиса сообщил, что на сегодняшний день они владеют определенной информацией и у них «есть все основания утверждать, что гражданин Украины, двадцатилетний Аппаз Куртамет был задержан 23 июля 2022 года на КПВВ «Чонгар» и с 24 июля 2022 года незаконно удерживается ФСБ РФ».

Чубаров так же пояснил, что информация об исчезновении парня не разглашалась без согласия его родителей. 12 августа 2022 года родные Аппаза Куртамета подали в оккупационную крымскую полицию заявление о его розыске.

«Соответственно, мы посчитали возможным разместить информацию о том, что нами доподлинно установлено – Аппаз Куртамет был задержан 23 июля 2022 года на КПВВ «Чонгар» и с того времени года незаконно удерживается ФСБ РФ», - уточнил глава Меджлиса.

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