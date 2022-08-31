В окупованому Криму запалала нафтобаза
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. У селищі Красногвардійське в тимчасово окупованому Криму горить нафтобаза. Про це у середу, 31 серпня, повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram, пише УНН.
Цитата
«У Криму у селищі Красногвардійське горить нафтобаза. Знову куріння в невстановленому місці?» - йдеться в повідомленні СтратКому ЗСУ.
Доповнення
Масово "хлопки" на території півострова почали фіксувати з 9 серпня. Від вибухів постраждали аеродроми, склади з боєприпасами й інші об'єкти. В окупованому Криму з 9 серпня зафіксовано щонайменше 27 "хлопків".
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