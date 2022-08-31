В окупованому Криму запалала нафтобаза

Цитата

«У Криму у селищі Красногвардійське горить нафтобаза. Знову куріння в невстановленому місці?» - йдеться в повідомленні СтратКому ЗСУ.

Доповнення

Масово "хлопки" на території півострова почали фіксувати з 9 серпня. Від вибухів постраждали аеродроми, склади з боєприпасами й інші об'єкти. В окупованому Криму з 9 серпня зафіксовано щонайменше 27 "хлопків".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Приходить вночі на бази окупантів: Міноборони познайомило українців із Бавовнятком