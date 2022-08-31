В оккупированном Крыму загорелась нефтебаза

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«В Крыму в поселке Красногвардейское горит нефтебаза. Снова курение в неустановленном месте?» – говорится в сообщении СтратКома ВСУ.

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Массово "хлопки" на территории полуострова начали фиксировать с 9 августа. От взрывов пострадали аэродромы, склады с боеприпасами и другие объекты. В оккупированном Крыму с 9 августа зафиксировано по меньшей мере 27 "хлопков".

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