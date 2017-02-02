В окупованому Криму створили експертну раду для повернення скіфського золота
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Влада окупованого Криму створила експертну рада з міжнародно-правових питань для оскаржування введених санкцій та для повернення скіфського золота на півострів, передає УНН з посилання на РІА Новини.
Як заявив керівник "ради" Олександр Молохов, що буде створено постійну діючу групу юристів і фахівців з питань санкційного консультування, яка тісно співпрацюватиме з "урядом" республіки, постійним представництвом Криму при президентові Росії та федеральними структурами.
"Ми сподіваємось на участь юристів, членів Експертної ради під час оскарження рішення окружного суду Амстердама у справі скіфського золота та з питань, пов'язаних з персональними і секторальними санкціями ЄС", - зазначив О.Молохов.
Нагадаємо, що Музеї окупованого Криму подали апеляцію на рішення суду Амстердама про повернення “скіфського золота” Україні.