В оккупированном Крыму создали экспертный совет для возвращения скифского золота
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Власть оккупированного Крыма создала экспертный совет по международно-правовым вопросам для оспаривания введенных санкций и для возвращения скифского золота на полуостров, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
Как заявил руководитель "совета" Александр Молохов, будет создана постоянная действующая группа юристов и специалистов по вопросам санкционного консультирования, которая будет тесно сотрудничать с "правительством" республики, постоянным представительством Крыму при президенте России и федеральными структурами.
"Мы надеемся на участие юристов, членов Экспертного совета при обжаловании решения окружного суда Амстердама по делу скифского золота и по вопросам, связанным с персональными и секторальными санкциями ЕС", - отметил О.Молохов.
Напомним, что Музеи оккупированного Крыма подали апелляцию на решение суда Амстердама о возвращении "скифского золота" Украине.