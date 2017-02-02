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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

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В оккупированном Крыму создали экспертный совет для возвращения скифского золота

Киев • УНН

 • 7968 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Власть оккупированного Крыма создала экспертный совет по международно-правовым вопросам для оспаривания введенных санкций и для возвращения скифского золота на полуостров, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

В оккупированном Крыму создали экспертный совет для возвращения скифского золота

Как заявил руководитель "совета" Александр Молохов, будет создана постоянная действующая группа юристов и специалистов по вопросам санкционного консультирования, которая будет тесно сотрудничать с "правительством" республики, постоянным представительством Крыму при президенте России и федеральными структурами.

"Мы надеемся на участие юристов, членов Экспертного совета при обжаловании решения окружного суда Амстердама по делу скифского золота и по вопросам, связанным с персональными и секторальными санкциями ЕС", - отметил О.Молохов.

Напомним, что Музеи оккупированного Крыма подали апелляцию на решение суда Амстердама о возвращении "скифского золота" Украине.

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