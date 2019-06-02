В окупованому Криму провели демонстраційні навчання військово-космічних сил РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Російські військово-космічні сили провели навчання в анексованому Криму на полігоні Чауда, інформує УНН з посиланням на видання “Крим.Реалії”.
У навчаннях і показових виступах були задіяні декілька десятків бойових вертольотів і літаків. У небі над Феодосією розіграли навчальний бій. Бомбардувальники і штурмовики завдали ударів по наземних цілях.
В якості мішеней використовувалися макети літаків і об’єкти, що імітують позиції сухопутних військ і наземну інфраструктуру. Подивитися авіашоу прийшли понад п’ять тисяч кримчан.
Нагадуємо, на сайті російських держзакупівель розміщений тендер на надання послуг із проведення досліджень для “оцінки збитку”, завданого Криму від України.