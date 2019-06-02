В оккупированном Крыму провели демонстрационные учения военно-космических сил РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Российские военно-космические силы провели учения в аннексированом Крыму на полигоне Чауда, информирует УНН со ссылкой на издание “Крым.Реалии”.
В учениях и показательных выступлениях были задействованы несколько десятков боевых вертолетов и самолетов. В небе над Феодосией разыграли учебный бой. Бомбардировщики и штурмовики нанесли удары по наземным целям.
В качестве мишеней использовались макеты самолетов и объекты, имитирующие позиции сухопутных войск и наземную инфраструктуру. Посмотреть авиашоу пришли более пяти тысяч крымчан.
Напоминаем, на сайте российских госзакупок размещен тендер на предоставление услуг по проведению исследований для "оценки ущерба", нанесенного Крыму от Украины.