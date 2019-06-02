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У РФ оголосили тендер із оцінки "збитку Криму від України"

У РФ оголосили тендер із оцінки "збитку Криму від України"

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 червня. УНН. На сайті російських держзакупівель розміщений тендер на надання послуг із проведення досліджень для "оцінки збитку", завданого Криму від України. Стартова вартість дослідження – майже 10 мільйонів російських рублів, передає УНН.

Так, на сайті держзакупівель вказано, що початкова ціна контракту складає 9 990 000,00 рублів (152 347,50 доларів США - ред.).

Замовником дослідження виступає Державна дума Росії, яка хоче побачити "порівняльний аналіз соціально-економічної ситуації і законодавчого регулювання ключових сфер життя в Республіці Крим і місті Севастополь у період СРСР, у складі України і в складі Російської Федерації. Оцінку збитку, нанесеного регіону за період перебування в складі України".

Також зазначається, що заявки приймаються до 27 червня. За підсумками конкурсу виконавця повинні обрати 11 липня.

Раніше УНН повідомляв, що у РФ хочуть зобов'язати Україну виплатити "компенсацію за Крим".

Нагадаємо, депутат Держдуми, член думського комітету з фінансового ринку Андрій Козенко на першому засіданні профільної робочої групи Держдуми в середу заявив, що "економічні втрати Криму" від перебування в складі України, перевищують 1,5 трлн рублів (23,03 млрд дол США).

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