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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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6 марта, 19:19 • 136598 просмотра

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6 марта, 17:12 • 144280 просмотра

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В РФ объявили тендер по оценке "ущерба Крыма от Украины"

В РФ объявили тендер по оценке "ущерба Крыма от Украины"

Киев  •  УНН

 • 11713 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. На сайте российских госзакупок размещен тендер на предоставление услуг по проведению исследований для "оценки ущерба", нанесенного Крыму от Украины. Стартовая стоимость исследования - почти 10 миллионов российских рублей, передает УНН.

Так, на сайте госзакупок указано, что начальная цена контракта составляет 9 990 000,00 рублей (152 347,50 долларов США - ред.).

Заказчиком исследования выступает Государственная дума России, которая хочет увидеть "сравнительный анализ социально-экономической ситуации и законодательного регулирования ключевых сфер жизни в Республике Крым и городе Севастополь в период СССР, в составе Украины и в составе Российской Федерации. Оценку ущерба, нанесенного региону за период пребывания в составе Украины".

Также отмечается, что заявки принимаются до 27 июня. По итогам конкурса исполнителя должны выбрать 11 июля.

Ранее УНН сообщал, что в РФ хотят обязать Украину выплатить "компенсацию за Крым".

Напомним, депутат Госдумы, член думского комитета по финансовому рынку Андрей Козенко на первом заседании профильной рабочей группы Госдумы в среду заявил, что "экономические потери Крыма" от пребывания в составе Украины, превышают 1,5 трлн рублей (23,03 млрд долл США).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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