В окупованому Криму по “справі Єсипенка” допитали ще одного свідка обвинувачення
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. У підконтрольному Кремлю Сімферопольському районному суді відбулося засідання у справі журналіста Владислава Єсипенка, під час якого допитали свідка з боку звинувачення, Єлизавету Павленко. Про це повідомляє кореспондент Крим.Реалії, передає УНН.
Деталі
Як уточнюється, Павленко була затримана разом з Владиславом Єсипенком 10 березня 2021 року. У неї в квартирі зупинявся Владислав, коли приїжджав до Криму, в цій же квартирі, в подальшому, був проведений обшук після затримання Єсипенка.
“Я вважаю, що це — свідок захисту. Відповідно, свідок, який здавав квартиру Єсипенку. Там були встановлені обставини проведення обстеження приміщення, там, власне, ніякі докази не були вилучені. Вони фігурують в справі, але це просто замальовка така, як діяли співробітники ФСБ. А діяли вони, можна сказати, не зовсім коректно: розходилися по кімнатах, могли щось підкинути, могли щось зробити. Але, на наше щастя, цього не сталося в цій квартирі”, - прокоментував засідання адвокат Дмитро Дінзе.
Додамо
Під час процесу були оголошені матеріали кримінальної справи. Сторона захисту заявила клопотання про допит експерта, який робив експертизу, про огляд автомобіля, а також про допит вибухотехніка, який був присутній під час огляду авто, але суддя Длявер Берберів не задовольнив його.
Наступне засідання призначене на 16 листопада на 14:00. Перерва в місяць обумовлена тим, що суддя йде у відпустку.
Контекст
10 березня Владислава Єсипенко затримали в окупованому Криму за нібито збір інформації на користь українських спецслужб. Він є фрілансером “Радіо Свобода”, а саме, проекту “Крим.Реаліі”.
Напередодні Владислав брав участь в акції до дня народження Тараса Шевченка, яка проходила в Сімферополі.
У Службі зовнішньої розвідки України дії російських силовиків назвали пропагандистською акцією з нагоди річниці окупації Криму.
6 липня підконтрольний Росії так званий “суд” в окупованому Криму продовжив утримання в СІЗО на півроку Владиславу Єсипенко.
У серпні стало відомо, що здоров’я українського журналіста “Радіо Свобода” Владислава Єсипенко, який міститься в СІЗО в окупованому Криму, погіршується.