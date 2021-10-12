В окупованому Криму по “справі Єсипенка” допитали ще одного свідка обвинувачення

Деталі

Як уточнюється, Павленко була затримана разом з Владиславом Єсипенком 10 березня 2021 року. У неї в квартирі зупинявся Владислав, коли приїжджав до Криму, в цій же квартирі, в подальшому, був проведений обшук після затримання Єсипенка.

“Я вважаю, що це — свідок захисту. Відповідно, свідок, який здавав квартиру Єсипенку. Там були встановлені обставини проведення обстеження приміщення, там, власне, ніякі докази не були вилучені. Вони фігурують в справі, але це просто замальовка така, як діяли співробітники ФСБ. А діяли вони, можна сказати, не зовсім коректно: розходилися по кімнатах, могли щось підкинути, могли щось зробити. Але, на наше щастя, цього не сталося в цій квартирі”, - прокоментував засідання адвокат Дмитро Дінзе.

Додамо

Під час процесу були оголошені матеріали кримінальної справи. Сторона захисту заявила клопотання про допит експерта, який робив експертизу, про огляд автомобіля, а також про допит вибухотехніка, який був присутній під час огляду авто, але суддя Длявер Берберів не задовольнив його.

Наступне засідання призначене на 16 листопада на 14:00. Перерва в місяць обумовлена тим, що суддя йде у відпустку.

Контекст

10 березня Владислава Єсипенко затримали в окупованому Криму за нібито збір інформації на користь українських спецслужб. Він є фрілансером “Радіо Свобода”, а саме, проекту “Крим.Реаліі”.

Напередодні Владислав брав участь в акції до дня народження Тараса Шевченка, яка проходила в Сімферополі.

У Службі зовнішньої розвідки України дії російських силовиків назвали пропагандистською акцією з нагоди річниці окупації Криму.

6 липня підконтрольний Росії так званий “суд” в окупованому Криму продовжив утримання в СІЗО на півроку Владиславу Єсипенко.

У серпні стало відомо, що здоров’я українського журналіста “Радіо Свобода” Владислава Єсипенко, який міститься в СІЗО в окупованому Криму, погіршується.