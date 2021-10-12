В оккупированном Крыму по "делу Есипенко" допросили еще одного свидетеля обвинения
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. В подконтрольном Кремлю Симферопольском районном суде состоялось заседание по делу журналиста Владислава Есипенко, во время которого допросили свидетеля со стороны обвинения, Елизавету Павленко. Об этом сообщает корреспондент Крим.Реалии, передает УНН.
Детали
Как уточняется, Павленко была задержана вместе с Владиславом Есипенко 10 марта 2021 года. У нее в квартире останавливался Владислав, когда приезжал в Крым, в этой же квартире, в последующем, был проведен обыск после задержания Есипенко.
“Я считаю, что это — свидетель защиты. Соответственно, свидетель, который сдавал квартиру Есипенко. Там были установлены обстоятельства проведения обследования помещения, там, собственно, никакие доказательства не были изъяты. Они фигурируют в деле, но это просто зарисовка такая, как действовали сотрудники ФСБ. А действовали они, можно сказать, не совсем корректно: расходились по комнатам, могли что-то подкинуть, могли что-то сделать. Но, к нашему счастью, этого не произошло в этой квартире”, — прокомментировал заседание адвокат Дмитрий Динзе.
Добавим
В ходе процесса были оглашены материалы уголовного дела. Сторона защиты заявила ходатайства о допросе эксперта, который производил экспертизу, о досмотре автомобиля, а также о допросе взрывотехника, который присутствовал при досмотре авто, но судья Длявер Берберов не удовлетворил его.
Следующее заседание назначено на 16 ноября на 14:00. Перерыв в месяц обусловлен тем, что судья уходит в отпуск.
Контекст
10 марта Владислава Есипенко задержали в оккупированном Крыму за якобы сбор информации в пользу украинских спецслужб. Он является фрилансером “Радио Свобода”, а именно, проекта “Крым.Реалии”.
Накануне Владислав участвовал в акции ко дню рождения Тараса Шевченко, которая проходила в Симферополе.
В Службе внешней разведки Украины действия российских силовиков назвали пропагандистской акцией по случаю годовщины оккупации Крыма.
6 июля подконтрольный России так называемый “суд” в оккупированном Крыму продлил содержание в СИЗО на полгода Владиславу Есипенко.
В августе стало известно, что здоровье украинского журналиста “Радио Свобода” Владислава Есипенко, который содержится в СИЗО в оккупированном Крыму, ухудшается.