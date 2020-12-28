В окупованому Криму незаконно затримали журналіста: в Україні відреагували
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. У тимчасово окупованому Криму незаконно затримали журналіста за організацію масового заходу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Прокуратури АР Крим та міста Севастополя.
“Сьогодні, 28 грудня 2020 року, отримано інформацію стосовно незаконного затримання громадського журналіста на території Джанкойського району АР Крим за, начебто, організацію масового заходу”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за вказаним фактом в Україні розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) КК України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.
Вказано, що досудове розслідування буде здійснюватися ГУНП в АР Крим та місті Севастополі.
Нагадаємо, російський суд залишив у СІЗО громадянського журналіста з Криму Ремзі Бекірова.