В окупованому Криму незаконно затримали журналіста: в Україні відреагували

“Сьогодні, 28 грудня 2020 року, отримано інформацію стосовно незаконного затримання громадського журналіста на території Джанкойського району АР Крим за, начебто, організацію масового заходу”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за вказаним фактом в Україні розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) КК України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Вказано, що досудове розслідування буде здійснюватися ГУНП в АР Крим та місті Севастополі.

Нагадаємо, російський суд залишив у СІЗО громадянського журналіста з Криму Ремзі Бекірова.