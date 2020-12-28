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В оккупированном Крыму незаконно задержали журналиста: в Украине отреагировали

Киев • УНН

 • 7371 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Во временно оккупированном Крыму незаконно задержали журналиста за организацию массового мероприятия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram канал Прокуратуры АР Крым и города Севастополя.

В оккупированном Крыму незаконно задержали журналиста: в Украине отреагировали

"Сегодня, 28 декабря 2020 года, получена информация относительно незаконного задержания общественного журналиста на территории Джанкойского района АР Крым за якобы организацию массового мероприятия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту в Украине начато уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Указано, что досудебное расследование будет осуществляться ГУНП в АР Крым и городе Севастополе.

Напомним, российский суд оставил в СИЗО гражданского журналиста из Крыма Ремзи Бекирова.

Украинские Национальные Новости

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