В оккупированном Крыму незаконно задержали журналиста: в Украине отреагировали

"Сегодня, 28 декабря 2020 года, получена информация относительно незаконного задержания общественного журналиста на территории Джанкойского района АР Крым за якобы организацию массового мероприятия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту в Украине начато уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Указано, что досудебное расследование будет осуществляться ГУНП в АР Крым и городе Севастополе.

Напомним, российский суд оставил в СИЗО гражданского журналиста из Крыма Ремзи Бекирова.