В анексованому Криму готують позови щодо оскарження санкцій

"Робота ведеться, і якщо не в цьому, то в наступному році, ми обов'язково це зробимо. Ми працюємо в двох напрямах: перший - оскарження персональних санкцій. Тут ми хочемо вибрати таку кандидатуру, щодо якої були без сумнівів санкції застосовані необгрунтовано. Поки це все в процесі", - заявив Молохов.

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Також юристи окупованого півострова працюють над оскарженням санкцій в цілому проти Криму.

За словами Молохова, з цього питання робота ведеться "в тісному контакті з МЗС, Мін'юстом" Росії.

"Складність тут в тому, що судитися доведеться за кордоном в Люксембурзі в Європейському суді справедливості і це вимагає досить серйозних фінансових витрат і пошуку деяких джерел для цієї роботи. Поки це питання не вирішене", - розповів він.

Нагадаємо, Євросоюз включив російського губернатора Севастополя в окупованому Криму Дмитра Овсянникова в список підсанкціонних осіб, яким заборонений в'їзд на територію ЄС, а також доступ до банківської системи блоку.