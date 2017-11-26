В аннексированном Крыму готовят иски по оспариванию санкций
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Так называемые власти Крыма начали работу по оспариванию санкций против полуострова, первые иски могут быть поданы в 2018 году. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на "руководителя экспертного совета по международно-правовым вопросам при крымском правительстве" Александра Молохова, передает УНН.
“Работа ведется, и если не в этом, то в следующем году, мы обязательно это сделаем. Мы работаем в двух направлениях: первое — оспаривание персональных санкций. Здесь мы хотим выбрать такую кандидатуру, в отношении которой были без сомнений санкции применены необоснованно. Пока это все в процессе”, — заявил Молохов.
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Также юристы оккупированного полуострова работают над оспариванием санкций в целом против Крыма.
По словам Молохова, по этому вопросу работа ведется “в тесном контакте с МИДом, Минюстом” России.
“Сложность здесь в том, что судиться придется за границей в Люксембурге в Европейском суде справедливости и это требует довольно серьезных финансовых затрат и поиска неких источников для этой работы. Пока этот вопрос не решен”, — рассказал он.
Напомним, Евросоюз включил российского губернатора Севастополя в аннексированном Крыму Дмитрия Овсянникова в список пидсанкционных лиц, которым запрещен въезд на территорию ЕС, а также доступ к банковской системе блока.