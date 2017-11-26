В аннексированном Крыму готовят иски по оспариванию санкций

“Работа ведется, и если не в этом, то в следующем году, мы обязательно это сделаем. Мы работаем в двух направлениях: первое — оспаривание персональных санкций. Здесь мы хотим выбрать такую кандидатуру, в отношении которой были без сомнений санкции применены необоснованно. Пока это все в процессе”, — заявил Молохов.

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Также юристы оккупированного полуострова работают над оспариванием санкций в целом против Крыма.

По словам Молохова, по этому вопросу работа ведется “в тесном контакте с МИДом, Минюстом” России.

“Сложность здесь в том, что судиться придется за границей в Люксембурге в Европейском суде справедливости и это требует довольно серьезных финансовых затрат и поиска неких источников для этой работы. Пока этот вопрос не решен”, — рассказал он.

Напомним, Евросоюз включил российского губернатора Севастополя в аннексированном Крыму Дмитрия Овсянникова в список пидсанкционных лиц, которым запрещен въезд на территорию ЕС, а также доступ к банковской системе блока.