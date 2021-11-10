В окупованому Криму ФСБ затримала місцевого "депутата" за підозрою у нібито шпигунстві на користь СБУ

Цитата

“Федеральною службою безпеки Російської Федерації припинена шпигунська діяльність російського громадянина в інтересах Служби безпеки України. Встановлено, що житель міста Ялти в період з 2017 року по 2018 рік за завданням української спецслужби здійснював збір і передачу відомостей, що становлять державну таємницю, в тому числі про співробітників органів федеральної служби безпеки”, — говориться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що відносно вказаної особи порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст.275 КК Росії (“Державна зрада у формі шпигунства”). Ялтинським міським судом йому обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Як повідомляють близькі до російської влади окупованого Криму медіа йдеться про колишнього депутата підконтрольної РФ “Ялтинської міської ради” другого скликання Юрія Ломенка. 8 листопада 2021 року на позачерговому засіданні було прийнято рішення про дострокове припинення депутатських повноважень Ломенка за власним бажанням з 25 жовтня 2021 року.

Доповнення

У ФСБ заявили, що затримали на кордоні з Україною громадянина Узбекистану зі шпигунською технікою.