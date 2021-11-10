В окупованому Криму ФСБ затримала місцевого "депутата" за підозрою у нібито шпигунстві на користь СБУ

$41.170.09
45.030.03
ukru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 47946 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 85716 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 79503 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 78372 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 88446 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 67194 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 63555 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 137045 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 84832 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 240697 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3.6м/с
85%
Популярнi новини

Найцінніша великодня паска: у Києві спекли паски із борошна з розмінованих полів

9 квітня, 20:14 • 11885 перегляди

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

9 квітня, 21:45 • 13534 перегляди

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 10604 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

23:39 • 8342 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 13260 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 104890 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 137031 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 240684 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 414867 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 405571 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 20283 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 26233 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 27019 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 28700 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 78881 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

В окупованому Криму ФСБ затримала місцевого "депутата" за підозрою у нібито шпигунстві на користь СБУ

Київ • УНН

 • 17155 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. В окупованому Криму затримали колишнього депутата так званої Ялтинської міськради Юрія Ломенка за підозрою в нібито шпигунстві на користь СБУ. Про це УНН повідомляє з посиланням на ФСБ РФ.

В окупованому Криму ФСБ затримала місцевого "депутата" за підозрою у нібито шпигунстві на користь СБУ

Цитата

“Федеральною службою безпеки Російської Федерації припинена шпигунська діяльність російського громадянина в інтересах Служби безпеки України. Встановлено, що житель міста Ялти в період з 2017 року по 2018 рік за завданням української спецслужби здійснював збір і передачу відомостей, що становлять державну таємницю, в тому числі про співробітників органів федеральної служби безпеки”, — говориться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що відносно вказаної особи порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст.275 КК Росії (“Державна зрада у формі шпигунства”). Ялтинським міським судом йому обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Як повідомляють близькі до російської влади окупованого Криму медіа йдеться про колишнього депутата підконтрольної РФ “Ялтинської міської ради” другого скликання Юрія Ломенка. 8 листопада 2021 року на позачерговому засіданні було прийнято рішення про дострокове припинення депутатських повноважень Ломенка за власним бажанням з 25 жовтня 2021 року.

Доповнення

У ФСБ заявили, що затримали на кордоні з Україною громадянина Узбекистану зі шпигунською технікою.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКримінал та НП
Brent
$64.66
Bitcoin
$81,758.80
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,141.47
Ethereum
$1,617.13