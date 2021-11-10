В окупованому Криму ФСБ затримала місцевого "депутата" за підозрою у нібито шпигунстві на користь СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. В окупованому Криму затримали колишнього депутата так званої Ялтинської міськради Юрія Ломенка за підозрою в нібито шпигунстві на користь СБУ. Про це УНН повідомляє з посиланням на ФСБ РФ.
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“Федеральною службою безпеки Російської Федерації припинена шпигунська діяльність російського громадянина в інтересах Служби безпеки України. Встановлено, що житель міста Ялти в період з 2017 року по 2018 рік за завданням української спецслужби здійснював збір і передачу відомостей, що становлять державну таємницю, в тому числі про співробітників органів федеральної служби безпеки”, — говориться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що відносно вказаної особи порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст.275 КК Росії (“Державна зрада у формі шпигунства”). Ялтинським міським судом йому обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.
Як повідомляють близькі до російської влади окупованого Криму медіа йдеться про колишнього депутата підконтрольної РФ “Ялтинської міської ради” другого скликання Юрія Ломенка. 8 листопада 2021 року на позачерговому засіданні було прийнято рішення про дострокове припинення депутатських повноважень Ломенка за власним бажанням з 25 жовтня 2021 року.
Доповнення
У ФСБ заявили, що затримали на кордоні з Україною громадянина Узбекистану зі шпигунською технікою.