В окупованому Криму дозволили використовувати піротехніку у новорічну ніч

Цитата

"Ухвалено рішення на період з 31 грудня 2022 року по 1 січня 2023 року включно зняти обмеження на застосування та використання фізичними та юридичними особами піротехнічних виробів. До указу "Про загрозу надзвичайній ситуації, що виникла на території Республіки Крим» внесено відповідні зміни, документ опубліковано на порталі Уряду республіки", - наголосив він.

Також він закликав дотримуватись певних моральних рамок при проведенні святкових заходів.

Доповнення

В кінці серпня аксьонов заявив, що "влада" заборонила використовувати на території республіки піротехнічні вироби та безпілотні повітряні апарати до кінця так званої спеціальної військової операції.