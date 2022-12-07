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В окупованому Криму дозволили використовувати піротехніку у новорічну ніч

В окупованому Криму дозволили використовувати піротехніку у новорічну ніч

Київ • УНН

 • 695974 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. "Голова" тимчасово окупованого Криму сергій аксьонов повідомив про зняття обмеження на застосування та використання піротехніки у новорічну ніч. Про це він розповів у своєму Telegram-акаунті, інформує УНН.

Цитата

"Ухвалено рішення на період з 31 грудня 2022 року по 1 січня 2023 року включно зняти обмеження на застосування та використання фізичними та юридичними особами піротехнічних виробів. До указу "Про загрозу надзвичайній ситуації, що виникла на території Республіки Крим» внесено відповідні зміни, документ опубліковано на порталі Уряду республіки", - наголосив він.

Також він закликав дотримуватись певних моральних рамок при проведенні святкових заходів.

Доповнення

В кінці серпня аксьонов заявив, що "влада" заборонила використовувати на території республіки піротехнічні вироби та безпілотні повітряні апарати до кінця так званої спеціальної військової операції. 

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